Президент ЦСКА Гинер высказался об игре Акинфеева в Суперфинале Кубка России

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился впечатлениями от игры голкипера армейцев Игоря Акинфеева в Суперфинале Кубка России. Напомним, победу в матче одержал ЦСКА, обыгравший «Краснодар» в серии послематчевых пенальти (6:5).

«Как бы описал игру Акинфеева? Помните ли вы 2003 год? Ему было 16,5 лет. Вы помните, где он вышел? 20 лет прошло. Мы всё помним: и чемпионат мира, и всё остальное.

Я не большой специалист и знаток, но, как мне кажется, первый пенальти Игорь взял. Может быть, нога чуть назад или вперёд… Как в том анекдоте про мышей», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В серии пенальти Акинфеев справился с ударами игроков «Краснодара» Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна.