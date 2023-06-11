Гендиректор ЦСКА Бабаев: с большой долей вероятности Мойзес остаётся в команде

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что защитник Мойзес, скорее всего, останется в московском клубе.
«С большой долей вероятности Мойзес остаётся в команде. С «Интером» технические нюансы. Всё должно быть хорошо», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сезон-2022/2023 Мойзес провёл в ЦСКА на правах аренды. 6 августа в матче с «Факелом» он дебютировал в РПЛ, выйдя на замену получившему травму Ивану Облякову.
В рамках Российской Премьер-Лиги бразилец забил 24 гола и сделал две результативные передачи. Права на игрока принадлежат футбольному клубу «Интернасьонал».
Отметим, что в Суперфинале Кубка России Мойзес не сумел реализовать пенальти в послематчевой серии с «Краснодаром» — его удар пришёлся в перекладину.
- 11 июня 2023
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