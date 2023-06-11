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Гендиректор ЦСКА Бабаев: с большой долей вероятности Мойзес остаётся в команде

Гендиректор ЦСКА Бабаев: с большой долей вероятности Мойзес остаётся в команде
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что защитник Мойзес, скорее всего, останется в московском клубе.

«С большой долей вероятности Мойзес остаётся в команде. С «Интером» технические нюансы. Всё должно быть хорошо», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сезон-2022/2023 Мойзес провёл в ЦСКА на правах аренды. 6 августа в матче с «Факелом» он дебютировал в РПЛ, выйдя на замену получившему травму Ивану Облякову.

В рамках Российской Премьер-Лиги бразилец забил 24 гола и сделал две результативные передачи. Права на игрока принадлежат футбольному клубу «Интернасьонал».

Отметим, что в Суперфинале Кубка России Мойзес не сумел реализовать пенальти в послематчевой серии с «Краснодаром» — его удар пришёлся в перекладину.

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