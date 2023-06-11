«Верона» сохранила прописку в Серии А, переиграв на выезде «Специю»

Завершился матч плей-офф за право выступать в итальянской Серии А, в котором встречались «Специя» и «Верона». Игра проходила на нейтральном поле завершилась победой «Вероны» со счётом 3:1.

В составе «Специи» отличился Итан Ампаду, за «Верону» забивали Марко Фараони и Сириль Нгонж, оформивший дубль. С 68-й минуты команда Марко Цаффарони играла в меньшинстве – красную карточку получил автор первого мяча Фараони.

Таким образом, «Вероне» удалось сохранить место в Серии А на будущий сезон, а «Специя» отправится в Серию B. Напомним, две команды набрали одинаковое количество очков (по 31) по итогам регулярного сезона, заняв 17-18 места. Согласно регламенту чемпионата Италии дополнительные показатели не учитываются в ситуации, когда равное количество очков у команд на границе зоны вылета.