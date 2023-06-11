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«Верона» сохранила прописку в Серии А, переиграв на выезде «Специю»

«Верона» сохранила прописку в Серии А, переиграв на выезде «Специю»
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Завершился матч плей-офф за право выступать в итальянской Серии А, в котором встречались «Специя» и «Верона». Игра проходила на нейтральном поле завершилась победой «Вероны» со счётом 3:1.

В составе «Специи» отличился Итан Ампаду, за «Верону» забивали Марко Фараони и Сириль Нгонж, оформивший дубль. С 68-й минуты команда Марко Цаффарони играла в меньшинстве – красную карточку получил автор первого мяча Фараони.

Таким образом, «Вероне» удалось сохранить место в Серии А на будущий сезон, а «Специя» отправится в Серию B. Напомним, две команды набрали одинаковое количество очков (по 31) по итогам регулярного сезона, заняв 17-18 места. Согласно регламенту чемпионата Италии дополнительные показатели не учитываются в ситуации, когда равное количество очков у команд на границе зоны вылета.

Италия - Серия А. Плей-офф за право остаться
11 июня 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Специя
Специя
Окончен
1 : 3
Верона
Верона
0:1 Фараони – 5'   1:1 Ампаду – 15'   1:2 Нгонж – 26'   1:3 Нгонж – 38'
Удаления: нет / Фараони – 68'
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