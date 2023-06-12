Барелла — о поражении в финале ЛЧ: мы проливали кровь, пот и слёзы за футболку «Интера»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги чемпионов.
«Я всегда думал, что победа означает славу, а проигрыш — неудачу. Но за эти годы наши болельщики научили меня, что это ещё не всё. Есть гордость и, прежде всего, любовь, которую вы проявляли к нам на этом пути. Раздевалка состоит из людей, которые приложили максимум усилий, чтобы вернуть «Интер» туда, где он заслуживает быть, я могу заверить вас, что мы проливали кровь, пот и слёзы за футболку.
Были победы, которые дарили нам так много положительных эмоций, которые мы будем носить в себе вечно. Есть также поражение, горькое, труднопереносимое, но по-своему вдохновляющее попытаться сделать что-то ещё большее. По этой причине серебряная медаль будет храниться рядом с победами, а не спрятана в где-то в углу. Спасибо всем вам за это фантастическое путешествие», — цитирует Бареллу Football Italia.
Напомним, в решающем матче «Интер» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Ранее о поражении высказался товарищ Бареллы по команде.
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