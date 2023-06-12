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«Реал» заинтересован в подписании Садио Мане на место Карима Бензема

«Реал» заинтересован в подписании Садио Мане на место Карима Бензема
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«Бавария» собирается продать нападающего команды Садио Мане в летнее трансферное окно.

Как сообщает Fichajes, мюнхенский клуб отпустит форварда за сумму порядка € 25-30 млн. В связи с этим возможность подписания сенегальца оценивает «Реал», который находится в поисках усиления после ухода французского нападающего Карима Бензема в «Аль-Иттихад».

Напомним, ранее Мане играл в АПЛ за «Ливерпуль», с которым стал чемпионом Англии. К «Баварии» сенегальский нападающий присоединился только летом прошлого года. После поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в этом сезоне Мане попал в скандал, когда ударил своего одноклубника Лероя Зане по лицу. По информации инсайдеров, после этого в клубе приняли решение расстаться с сенегальцем.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне:

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