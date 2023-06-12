Тренер молодёжной сборной Италии раскрыл причины поражения команды в финале с Уругваем

Главный тренер молодёжной сборной Италии Кармине Нунциата прокомментировал итоги финального матча МЧМ-2023 с командой Уругвая.

«Они были лучше нас, были лучше физически, больше бегали. Поле нам не помогало, оно сильно замедляло наших техничных игроков.

Я думаю, это было невероятное путешествие, мы должны поблагодарить ребят за то, что они нам дали. Они делали удивительные вещи. Эта игра не стирает того, что мы сделали на турнире», — приводит слова Нунциаты RAI.

Напомним, завершился финальный матч чемпионата мира среди игроков до 20 лет, в котором встречались сборные Уругвая и Италии. Южноамериканская команда одолела соперника с минимальным счётом — 1:0. В полуфинале Уругвай одолел Израиль (1:0), а Италия победила Южную Корею со счётом 2:1.