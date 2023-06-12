Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер молодёжной сборной Италии раскрыл причины поражения команды в финале с Уругваем

Тренер молодёжной сборной Италии раскрыл причины поражения команды в финале с Уругваем
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной Италии Кармине Нунциата прокомментировал итоги финального матча МЧМ-2023 с командой Уругвая.

«Они были лучше нас, были лучше физически, больше бегали. Поле нам не помогало, оно сильно замедляло наших техничных игроков.

Я думаю, это было невероятное путешествие, мы должны поблагодарить ребят за то, что они нам дали. Они делали удивительные вещи. Эта игра не стирает того, что мы сделали на турнире», — приводит слова Нунциаты RAI.

Напомним, завершился финальный матч чемпионата мира среди игроков до 20 лет, в котором встречались сборные Уругвая и Италии. Южноамериканская команда одолела соперника с минимальным счётом — 1:0. В полуфинале Уругвай одолел Израиль (1:0), а Италия победила Южную Корею со счётом 2:1.

Материалы по теме
Италия — самая несчастная футбольная страна. Уругвай выиграл ЧМ U20, забив на 86-й минуте
Италия — самая несчастная футбольная страна. Уругвай выиграл ЧМ U20, забив на 86-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023