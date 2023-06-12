Италия — самая несчастная футбольная страна. Уругвай выиграл ЧМ U20, забив на 86-й минуте

Команды провели на поле больше 112 минут! Но после трёх поражений в решающих матчах еврокубков итальянцы уступили и тут.

В Аргентине завершился молодёжный чемпионат мира U20. Золотые медали завоевала сборная Уругвая. В очень горячем финале небесно-голубые переиграли сборную Италии.

Италия считалась фаворитом финала, но на поле происходило совсем не то, что прогнозировали эксперты. С первых минут уругвайцы подавили соперника высоким и максимально агрессивным прессингом на чужой половине: навязывали борьбу на каждом участке поля, выигрывали единоборства и забирали подборы. Молодая «Скуадра адзурра» оказалась не готова к такому футболу. А владея мячом, небесно-голубые стремились растягивать ромб итальянцев в полузащите и стрелять по воротам из-за штрафной при любой возможности. За первые 12 минут нанесли четыре удара. Все они оказались неточными, однако были опасными.

Вдобавок техничной сборной Италии мешал не только соперник, но и газон стадиона в Ла-Плате. Мяч дробил, качество передач страдало. До перерыва «Скуадра адзурра» создала всего один более-менее опасный момент, когда 17-летний форвард «Удинезе» Профунди мог показать, за что его уже вызывал в первую сборную Роберто Манчини. Юный талант, обладающий волшебной левой ногой, бил из хорошей позиции, тем не менее мяч даже до ворот не долетел – его заблокировал защитник уругвайцев.

Зато у небесно-голубых после первого тайма было девять ударов и два в створ. Лучший момент имел на угловом 19-летний форвард уругвайского «Дефенсора» Дуарте, который здорово выбрал позицию и пробил головой. Италию спас суперсейв вратаря Депланша. Кстати, Дуарте – открытие ЧМ-2023. Он начинал турнир запасным, но в плей-офф получил место в основе и забивал и в 1/8 финала, и в четвертьфинале, и в полуфинале. Такого же достижения смог добиться только полузащитник сборной Италии Казадей (принадлежащий «Челси») – лучший бомбардир чемпионата мира с семью голами.

После перерыва картина игры не поменялась. Уругвай доминировал, а итальянцы ничего не извлекали из своего численного преимущества в центральной оси. Правда, небесно-голубые действовали простовато в атаке, поэтому по-настоящему голевых моментов не хватало. Но оборонялись и прессинговали уругвайцы почти идеально. Неудивительно, что в плей-офф они не пропускали голов, да и вообще за весь турнир им забивали лишь в одном матче группового этапа. Тренер Марсело Броли, который и сам в своё время сыграл три раза за сборную Уругвая, создал прекрасную команду.

Первый удар в створ во втором тайме был нанесён только на 70-й минуте – это сделали уругвайцы. Тренер «Скуадра адзурра» Кармине Нунциата, устав смотреть на мучения пары своих нападающих, заменил обоих. Ушёл с поля и талантливый Пафунди, который не проявил себя в финале. Между тем, у небесно-голубых помимо Дуарте (он всё же не продолжил свою результативную серию в плей-офф) выделялся вингер Родригес. 19-летний игрок «Ливерпуля» – пока уругвайского, а не английского – был нацелен на удар, и на обводку (10 попыток обыгрыша, 7 успешных), пусть и допустил 24 потери владения.

За 10 минут до конца основного времени матча сборная Италии едва не осталась в меньшинстве. Центрхав Прати получил прямую красную карточку за удар шипами в колено, но судья после подсказки VAR отменил удаление. Посмотрел видео и решил, что фол был на таким уж грубым – достал жёлтую вместо красной. Казалось, итальянцам повезло. Однако на 86-й минуте Родригес после углового забил победный гол как раз из-под Прати! Два уругвайца помешали друг другу пробить, но потом мяч попал к стоявшему в створе «ливерпульцу». Этот гол тоже проверял VAR и ничего не нашёл.

В концовке были 12 минут компенсированного времени, эмоции соперников и слёзы радости победителей!