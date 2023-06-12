Сборная Чили разгромила Кубу в товарищеском матче
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Сборная Чили обыграла национальную команду Кубы в товарищеском матче. Встреча прошла в Консепсьоне (Чили) на стадионе «Эстер Роа» и завершилась разгромной победой чилийской сборной со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Марселино Нуньес и ещё один гол в свой актив записал Родриго Эчеверрия.
В следующем матче сборная Чили встретится с национальной командой Доминиканской Республики. Матч состоится 17 июня. 21 июня команда встретится с Боливией.
Национальная команда Кубы, в свою очередь, 21 июня сыграет со сборной Уругвая. 28 июня сборная проведёт матч первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ с национальной командой Гватемалы.
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