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Сборная Чили разгромила Кубу в товарищеском матче

Сборная Чили разгромила Кубу в товарищеском матче
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Сборная Чили обыграла национальную команду Кубы в товарищеском матче. Встреча прошла в Консепсьоне (Чили) на стадионе «Эстер Роа» и завершилась разгромной победой чилийской сборной со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Марселино Нуньес и ещё один гол в свой актив записал Родриго Эчеверрия.

В следующем матче сборная Чили встретится с национальной командой Доминиканской Республики. Матч состоится 17 июня. 21 июня команда встретится с Боливией.

Национальная команда Кубы, в свою очередь, 21 июня сыграет со сборной Уругвая. 28 июня сборная проведёт матч первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ с национальной командой Гватемалы.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
12 июня 2023, понедельник. 02:00 МСК
Чили
Окончен
3 : 0
Куба
1:0 Нуньес – 13'   2:0 – 27'   3:0 Нуньес – 69'
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