«Бавария» хочет € 10-15 млн за выкуп контракта Нагельсмана

«Бавария» и «ПСЖ» пока не ведут переговоры о выкупе контракта Юлиана Нагельсмана, сообщает в своём «твиттере» журналист Флориан Плеттенберг.

Однако по сведениям источника, мюнхенцы хотят получить € 10-15 млн евро компенсации. Контракт Юлиана с клубом действует до 2026 года.

Напомним, немецкий специалист, который был уволен в марте из «Баварии», является основным кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ». Между стороной тренера и руководством парижан уже состоялось несколько раундов переговоров.

Отметим, ранее главным тренером «ПСЖ» являлся Кристоф Галтье, возглавивший команду прошлым летом. Под его руководством парижане смогли выиграть чемпионат Франции.

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