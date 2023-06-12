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Матерацци: старый «Интер» до сих пор является семьёй – я вижу то же в этой команде Индзаги

Матерацци: старый «Интер» до сих пор является семьёй – я вижу то же в этой команде Индзаги
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Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци сравнил сегодняшнюю команду с коллективом, выигравшим требл в 2010 году.

«Наш старый «Интер» до сих пор является семьёй сегодня. Это было отличием, которое позволяло нам всё выигрывать. Я вижу то же в этой команде Симоне Индзаги.

Ачерби, Барелла, Чалханоглу и Лаутаро – те, кто может делать разницу», — приводит слова Матерацци TMW.

10 июня завершился финал Лиги чемпионов – 2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Интер». «Сити» выиграл со счётом 1:0 и стал победителем турнира. Ранее «Манчестер Сити» выиграл чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» 2:1). Подопечные Хосепа Гвардиолы оформили требл.

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