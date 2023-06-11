«Лучшее поражение в истории «Интера». Не все в Европе в восторге от триумфа «Сити»

«Манчестер Сити» — победитель Лиги чемпионов — 2022/2023! «Горожане» стали 23-й командой, когда-либо завоёвывавшей главный европейский трофей. Также «Сити» — 10-й клуб в истории, оформивший требл. Всё самое интересное об успехе команды Гвардиолы – в обзоре европейской прессы.

Английская The Guardian отмечает, что «Сити» шёл за трофеем ЛЧ очень долго: «Для «Манчестер Сити» это венец славы, трофей, которого они жаждали, чтобы завершить восхождение на вершину. Часто говорят, что клубы должны пострадать, прежде чем они выиграют Лигу чемпионов. «Сити» это удалось. Доминирование внутри страны не давало никаких гарантий в элитном и самом непредсказуемом европейском соревновании».

«Даже великие игроки не выбирают, как им войти в вечность, а ребята из «Манчестер Сити» в субботу вечером прошли огонь, воду и медные трубы, они не показывали своей обычной магии. Но в итоге их поиски увенчались успехом. Триумф «Сити» выглядит как результат определённого представления о футболе и устранит проклятие, преследовавшее Гвардиолу с тех пор, как он покинул «Барселону», — Венсан Дюлюк, L’Equipe.

Хосеп Гвардиола Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Итальянская La Gazzetta dello Sport радуется за Гвардиолу, но отмечает, что «Сити» выглядел слабо в финале в сравнении с другими играми: «Гвардиола выиграл свою третью Лигу чемпионов. Упустить такую ​​возможность было бы непростительно. Пеп привёл её домой, не показав чудес. На этот раз даже для величайшего тренера важен был только результат».

«Манчестер Сити» — лучшая команда Европы. Заслуженно. Незабываемо. Это была навязчивая идея «Сити». На кону — требл. Это было для них всем, и за пять минут до полуночи в Стамбуле они взобрались на свой Эверест», — Manchester Evening News сравнивает триумф «Сити» с подъёмом на самую высокую гору мира.

Corriere della Sera выделяет тренера «Интера» Симоне Индзаги, команда которого приятно удивила в финале: «В финале Лиги чемпионов тренер, к которому многие долгое время относились пренебрежительно, умудрился на 60 минут отправить в штопор футбольного Эйнштейна — Гвардиолу».

Главный герой всех СМИ – Хосеп Гвардиола. BBC Sport смело называет испанца лучшим тренером в истории футбола: «Гвардиола — величайший тренер, которого когда-либо знал футбол. Не потому, что он постоянно что-то выигрывает — 35 крупных трофеев и их количество продолжает расти, — а потому, что он изменил футбол».

Хосеп Гвардиола Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Гвардиола отобрал трофей у Индзаги, но никто и никогда не сможет вычеркнуть «Интер» из умов и сердец болельщиков. Вычеркнуть все те эмоции, которые они пережили вместе с этой сказочной командой. Помимо того, что «Интер» стал последним итальянским клубом, выигравшим Лигу чемпионов, он также стал последним, кто проиграл её в финале. Но в Стамбуле произошло лучшее поражение в истории «Интера», — так Calciomercato восхищается игрой «Интера» в финале.

The Telegraph считает, что требл «Сити» был лишь вопросом времени: «Гвардиола выиграл все трофеи для своих боссов с Персидского залива. Прошло 24 года с момента захватывающей победы «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона на «Камп Ноу». XXI век был намного добрее к «Сити». Они оказались в идеальном месте слияния денег, власти и таланта, и теперь у них есть свой требл. С «Сити» это казалось неизбежным — если не сейчас, то в ближайшее время».

«Манчестер Сити» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Испанская AS выделяет автора победного гола «Сити» — Родри: «В этом году Родри стал ещё лучше. Он — уникальный игрок, абсолютно фундаментальный в схеме Гвардиолы. Отныне никто (если кто-то в этом сомневался) не сможет забыть Родри, говоря о полузащитниках мирового уровня».

Tuttosport приводит слова легенды «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, кратко описавшего итоги финала: «Пеп Гвардиола выиграл в самой безобразной игре, когда-либо показанной «Манчестер Сити».