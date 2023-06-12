Андрей Ярмоленко прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо»
Поделиться
Капитан сборной Украины и нападающий «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо».
«Не знаю. Посмотрим, потому что сейчас у меня ещё месяц по контракту с «Аль-Айном», я должен уважать это. Сейчас я полностью сосредоточен на сборной Украины, поэтому вы всё узнаете после матчей сборных», — приводит слова Ярмоленко официальный сайт УАФ.
Матч Германии с Украиной будет носить благотворительный характер и пройдёт 12 июня в Бремене. Эта игра станет 1000-й в истории немецкой национальной команды.
Андрей Ярмоленко выступает за «Аль-Айн» с лета прошлого года. В текущем сезоне в его активе 12 голов и шесть результативных передач в 33 матчах за клуб во всех турнирах.
Комментарии
- 12 июня 2023
-
09:06
-
09:00
-
08:46
-
08:44
-
08:30
-
08:30
-
07:53
-
07:38
-
07:31
-
07:02
-
06:48
-
06:27
-
06:21
-
06:05
-
06:01
-
05:46
-
05:39
-
05:38
-
05:30
-
05:27
-
04:57
-
04:46
-
04:36
-
04:33
-
04:18
-
03:59
-
03:43
-
03:42
-
03:06
-
02:53
-
02:33
-
02:19
-
02:13
-
02:05
-
01:55
Партнерский контент