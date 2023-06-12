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Андрей Ярмоленко прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо»

Андрей Ярмоленко прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо»
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Капитан сборной Украины и нападающий «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо».

«Не знаю. Посмотрим, потому что сейчас у меня ещё месяц по контракту с «Аль-Айном», я должен уважать это. Сейчас я полностью сосредоточен на сборной Украины, поэтому вы всё узнаете после матчей сборных», — приводит слова Ярмоленко официальный сайт УАФ.

Матч Германии с Украиной будет носить благотворительный характер и пройдёт 12 июня в Бремене. Эта игра станет 1000-й в истории немецкой национальной команды.

Андрей Ярмоленко выступает за «Аль-Айн» с лета прошлого года. В текущем сезоне в его активе 12 голов и шесть результативных передач в 33 матчах за клуб во всех турнирах.

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