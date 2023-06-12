Мхитарян: «Интер» не заслуживал поражения в финале Лиги чемпионов

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»(0:1), заявив, что «нерадзурри» не заслужили неудачного результата.
«Мы, безусловно, не заслуживали поражения прошлой ночью. Чувство поражения всё ещё вызывает горечь. Выиграть Лигу чемпионов — детская мечта каждого игрока, и наше желание было огромным. Спасибо всем вам за вашу любовь. Вперёд, «Интер»! Навсегда», — написал Мхитарян в своём «твиттере».
Мхитарян стал первым армянским футболистом в истории, сыгравшим в финале Лиги чемпионов. Единственный гол в решающем матче забил полузащитник «Манчестер Сити» Родри, отличившийся на 68-й минуте. «Горожане» выиграли Лигу чемпионов впервые в своей истории.
Автобусы с фанатами «Интера» встали в пробку в Стамбуле
- 12 июня 2023
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