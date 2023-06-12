Гвардиола не намерен уходить из «Манчестер Сити» в ближайшие два года — The Times

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планирует покидать свою должность в ближайшие два года, информирует The Times.

Согласно сведениям источника, Гвардиола намерен до конца отработать контракт с «горожанами». Соглашение сторон рассчитано до лета 2025 года.

Отмечается, что у Гвардиолы было предложение за пределами Англии, но испанец решил остаться в «Манчестер Сити» ещё на два года, после чего будет принимать решение о своём будущем.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Таким образом, Гвардиола оформил требл.

Победа сразу в трёх соревнованиях в разное время покорялась таким тренерам и командам, как Джок Стейн («Селтик»), Штефан Ковач («Аякс»), Гус Хиддинк (ПСВ), Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»), Жозе Моуринью («Интер»), Юпп Хайнкес («Бавария»), Луис Энрике («Барселона») и Ханс-Дитер Флик («Бавария»).

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, который делал требл дважды (первый раз ему это удалось с «Барселоной» в сезоне-2008/2009).