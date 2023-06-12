«Айнтрахт» объявил о назначении экс-ассистента Нагельсмана Топпмёллера главным тренером

Бывший помощник Юлиана Нагельсмана в мюнхенской «Баварии» Дино Топпмёллер стал главным тренером «Айнтрахта». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 42‑летним немецким специалистом рассчитан до лета 2026 года. Топпмёллер сменил в должности главного тренера Оливера Гласнера, который покинул команду по окончании сезона-2022/2023.

«Айнтрахт» в завершившемся сезона занял седьмое место в Бундеслиге и дошёл до финала Кубка Германии, где уступил «Лейпцигу» со счётом 0:2.

Топпмёллер с 2021 по 2023 год входил в тренерский штаб Юлиана Нагельсмана в мюнхенской «Баварии». Ранее он также работал помощником главного тренера в «Лейпциге», а с 2016 по 2019 год возглавлял люксембургский «Дюделанж», который впервые в истории сумел вывести в групповой этап Лиги Европы.