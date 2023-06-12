Полузащитник «Барселоны» де Йонг: если всё пойдёт по плану, я останусь

Футболист «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что не планирует покидать каталонский клуб этим летом.
«Я хорошо себя чувствую в «Барсе», как и всегда. Если всё пойдёт по плану, в следующем сезоне я останусь в «Барселоне». Никогда нельзя быть уверенным на 100%, но полагаю, что буду в «Барселоне» в следующем сезоне», — приводит слова де Йонга инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В прошлом сезоне де Йонг отыграл 33 матча за «Барселону» в рамках чемпионата Испании, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи. За сине-гранатовых нидерландский футболист, являющийся воспитанником академии «Аякса», выступает с лета 2019 года.
Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего игрока заинтересован ряд английских клубов, а также мюнхенская «Бавария».
- 12 июня 2023
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