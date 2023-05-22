Френки де Йонг подтвердил, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг признался, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед», когда каталонский клуб испытывал финансовые проблемы.

«Клуб оказался в тяжёлой ситуации, и они могли продать меня за большие деньги. Они хотели это сделать и вели переговоры с «Манчестер Юнайтед», но я не хотел уходить и поэтому остался», — приводит слова де Йонга NOS.nl.

26-летний де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году из амстердамского «Аякса». Каталонский клуб заплатил за полузащитника сборной Нидерландов € 86 млн. Во время кризиса «Барселона» могла продать нидерландца, однако попросила его пойти на понижение уровня заработной платы. Контракт де Йонга с командой рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне он стал чемпионом Испании.

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