Френки де Йонг подтвердил, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг признался, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед», когда каталонский клуб испытывал финансовые проблемы.
«Клуб оказался в тяжёлой ситуации, и они могли продать меня за большие деньги. Они хотели это сделать и вели переговоры с «Манчестер Юнайтед», но я не хотел уходить и поэтому остался», — приводит слова де Йонга NOS.nl.
26-летний де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году из амстердамского «Аякса». Каталонский клуб заплатил за полузащитника сборной Нидерландов € 86 млн. Во время кризиса «Барселона» могла продать нидерландца, однако попросила его пойти на понижение уровня заработной платы. Контракт де Йонга с командой рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне он стал чемпионом Испании.
«Барселона» проиграла «Реалу Сосьедад» в матче Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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