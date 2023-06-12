Гришин: Акинфеев — сильнейший вратарь России. По уровню и близко пока никого нет

Бывший тренер юношеской команды московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу армейцев над «Краснодаром» в финале Кубка России (1:1, 6:5 — по пенальти), а также высказал своё мнение относительно игры вратаря и капитана красно-синих Игоря Акинфеева.

«Самые положительные эмоции от победы ЦСКА в Кубке России. Финал получился очень интересным: «Краснодар» выглядел достойно, был полный стадион болельщиков. Но выиграла команда, которая чуть больше достойна завоевать трофей.

Акинфеев — легенда ЦСКА, о нём не надо много говорить. В серии пенальти у армейцев было преимущество, потому что на воротах стоял именно он. Любой из команды соперника знает, что против него играет топ-вратарь. Акинфеев в очередной раз подтвердил свой высочайший уровень. Он является сильнейшим вратарём России. По уровню и близко пока никого нет.

В прошедшем сезоне ЦСКА выиграл серебро и Кубок России — такой результат можно считать очень положительным. Если ЦСКА продолжит играть так же уверенно, то, надеюсь, команда составит конкуренцию за чемпионство.

Хотелось бы, чтобы гегемония «Зенита» прервалась, потому что его уже до начала сезона определяют чемпионом», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.