Сёмин: в решающий момент Суперфинала Кубка Акинфеев проявил своё неувядаемое мастерство
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Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил московский ЦСКА с завоеванием Кубка России и отметил вклад в эту победу капитана армейцев Игоря Акинфеева.
«Могу поздравить ЦСКА. В решающий момент Суперфинала Кубка Игорь Акинфеев опять проявил своё неувядаемое мастерство. Всегда в таких моментах должны найтись игроки, которые решают исход», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Суперфинал Кубка России прошёл вчера, 11 июня, на стадионе «Лужники». ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в серии послематчевых пенальти. Игорь Акинфеев отразил два удара с «точки» и тем самым принёс победу своей команде.
Для 37-летнего российского голкипера этот трофей стал 21-м за всю игровую карьеру.
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