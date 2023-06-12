Салихова: «Краснодар» осознал, что есть тренеры, кроме Шалимова и Кононова. Аллилуйя

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о прошедшем сезоне для «Краснодара», отметив выбор краснодарцами главного тренера.

«В «Краснодар» только пришло, аллилуйя, осознание и принятие, что на свете есть тренеры, помимо Шалимова, Кононова и Мусаева. Также футбольный бог сжалился над Галицким и не допустил Кайо до финала Кубка», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Сейчас главным тренером «Краснодара» является Владимир Ивич, под руководством которого краснодарцы вышли в финал Кубка России во второй раз в истории клуба. В чемпионате страны «быки» заняли шестое место, уступив грозненскому «Ахмату» и «Ростову», которые заняли в итоговой таблице пятое и четвёртое места соответственно.