Салихова: «Краснодар» осознал, что есть тренеры, кроме Шалимова и Кононова. Аллилуйя
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о прошедшем сезоне для «Краснодара», отметив выбор краснодарцами главного тренера.
«В «Краснодар» только пришло, аллилуйя, осознание и принятие, что на свете есть тренеры, помимо Шалимова, Кононова и Мусаева. Также футбольный бог сжалился над Галицким и не допустил Кайо до финала Кубка», — приводит слова Салиховой Metaratings.
Сейчас главным тренером «Краснодара» является Владимир Ивич, под руководством которого краснодарцы вышли в финал Кубка России во второй раз в истории клуба. В чемпионате страны «быки» заняли шестое место, уступив грозненскому «Ахмату» и «Ростову», которые заняли в итоговой таблице пятое и четвёртое места соответственно.
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