Бальбуэна не хочет возвращаться в «Динамо». Защитник намерен остаться в Бразилии

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна не намерен возвращаться в расположение российского клуба. Об этом сообщает журналист Фабио Алейхо в своём «твиттере».

По информации источника, парагвайский футболист хочет воспользоваться правилом ФИФА, которое позволит ему продлить своё пребывание вне «Динамо» ещё на один сезон. Бальбуэна хотел бы остаться в Бразилии, где он играет за «Коринтианс».

31-летний Бальбуэна перешёл в «Динамо» в 2021 году из английского «Вест Хэма» на правах свободного агента. Годом позже парагвайский защитник воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с бело-голубыми, перейдя в «Коринтианс» на правах аренды. После поправок в соответствующее правило Бальбуэна должен заранее уведомить «Динамо» о своём решении не возвращаться в клуб.