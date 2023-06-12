Вячеслав Чанов: Акинфеев принёс ЦСКА победу в Кубке России. Игорь — главный герой финала

Бывший футболист Вячеслав Чанов высказался о победе армейцев в Кубке России. Напомним, в финальном матче ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).
«Великолепные эмоции от победы ЦСКА в Кубке России — я ждал эту победу. Игра, как и думалось, была непростой. И самое главное то, что Акинфеев принёс победу в Кубке. Игорь — главный герой финала.
Прошедший сезон выдался очень хорошим для ЦСКА. Учитывая, что «Зенит» — это «Газпром», да и финансовые возможности у них выше, для армейцев второе место в РПЛ и Кубок России — это здорово.
Сможет ли ЦСКА составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне? Почему нет? Мы ещё не знаем, как пройдёт трансферная компания: возможно, появятся новые игроки. От этого будет многое зависеть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 12 июня 2023
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