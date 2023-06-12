Салихова: «Локомотив» станет скорее надёжным бронепоездом, чем быстрым «Сапсаном»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась своими мыслями о будущем «Локомотива», отметив, что железнодорожникам потребуется ещё пару лет, чтобы бороться за место в тройке после немецких тренеров.

«Локомотив» обезумел с трансферными тратами и сменой немецких тренеров, окончательно сошёл с путей при Цорне и только-только встал обратно на рельсы. Но нужно ещё пару лет, чтобы бороться за место в тройке, уж слишком существенный урон был нанесён. Проект «Локомотива» обещает быть не быстрым как «Сапсан», а скорее надёжным, как бронепоезд», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Сейчас главным тренером «Локомотива» является россиянин Михаил Галактионов. Под его руководством железнодорожники смогли занять восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона 2022/2023.