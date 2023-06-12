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«Астон Вилла» намерена пригласить Мончи в качестве спортивного директора

«Астон Вилла» намерена пригласить Мончи в качестве спортивного директора
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«Астон Вилла» намерена пригласить на вакантную должность спортивного директора «Севильи» Рамона Мончи, сообщает The Guardian.

По информации источника, главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери получил свободу в перестройке команды после того, как впервые за 13 лет вывел клуб в еврокубки. 51-летнему наставнику нужен надёжный помощник, который будет отвечать за трансферную политику команды. Мончи на данный момент сотрудничает с «Севильей», где он уже пересекался с Эмери. В контракте функционера есть пункт о переходе в другой клуб за € 2 млн.

Карьера Мончи в качестве спортивного директора началась в 2000 году. Он работал в «Севилье» на протяжении 17 лет, пока не перебрался в «Рому», где провёл два сезона. С 2019-го Мончи снова работает в структуре испанского клуба.

Ранее сообщалось, что пост спортивного директора «Астон Виллы» может занять функционер «Барселоны» Матеу Алемани.

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