90min: директор «Барселоны» Матеу Алемани займёт пост в руководстве «Астон Виллы»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани согласился присоединиться к «Астон Вилле» летом 2023 года, сообщает 90min.

После прихода нового главного тренера Унаи Эмери результаты «Астон Виллы» значительно улучшились. Теперь руководство планирует усилить состав и закрепиться в числе ведущих клубов английской Премьер-лиги. Приглашение Алемани позволит сделать ещё один шаг в развитии клуба, считает руководство английского клуба. По мнению боссов «Астон Виллы», совместная работа Эмери и Алемани значительно повысит шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что Матеу Алемани покинет «Барселону» ближайшим летом после закрытия трансферного окна и уже проинформировал президента Жоана Лапорту.