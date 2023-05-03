90min: директор «Барселоны» Матеу Алемани займёт пост в руководстве «Астон Виллы»
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Директор «Барселоны» Матеу Алемани согласился присоединиться к «Астон Вилле» летом 2023 года, сообщает 90min.
После прихода нового главного тренера Унаи Эмери результаты «Астон Виллы» значительно улучшились. Теперь руководство планирует усилить состав и закрепиться в числе ведущих клубов английской Премьер-лиги. Приглашение Алемани позволит сделать ещё один шаг в развитии клуба, считает руководство английского клуба. По мнению боссов «Астон Виллы», совместная работа Эмери и Алемани значительно повысит шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Ранее стало известно, что Матеу Алемани покинет «Барселону» ближайшим летом после закрытия трансферного окна и уже проинформировал президента Жоана Лапорту.
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