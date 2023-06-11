«Тоттенхэм» близок к подписанию голкипера Давида Райи

«Тоттенхэм» близок к подписанию голкипера «Брентфорда» Давида Райи, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «Тоттенхэм» обсуждает последние вопросы перед достижением соглашения с 26-летним вратарём по всем личным условиям. Долгосрочный контракт может быть подписан в ближайшее время.
Сообщается, что сам Райя открыт для перехода в стан «Тоттенхэма», однако решающее значение будут иметь дальнейшие переговоры между клубами: запрашиваемая сумма трансфера в размере € 45 млн пока что не была согласована руководством «шпор».
В сезоне-2022/2023 Райя провёл за «Брентфорд» все 38 матчей в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Райе со стороны ещё одного лондонского топ-клуба.
- 11 июня 2023
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