Никита Мазепин посетил финал Лиги чемпионов в Стамбуле

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин выложил на своей странице в социальных сетях фотографию со стадиона в Стамбуле, где 10 июня прошёл финал Лиги чемпионов сезона-2022/2022.

Фото: Социальные сети Никиты Мазепина

В решающем матче встретились «Манчестер Сити» и «Интер». Победу со счётом 1:0 одержал «Манчестер Сити» благодаря голу Родриго Эрнандеса. Для «горожан» это первая победа в Лиге чемпионов в клубной истории.

Никита Мазепин в сезоне-2021 выступал в Формуле-1 за американскую гоночную команду «Хаас». Российский гонщик не набрал ни одного очка в 22 гонках. Перед началом сезона-2022 «Хаас» расторг контракт с Мазепиным, заменив его на Кевина Магнуссена.

Весной 2022 года Никита создал Фонд «Мы выступаем как один», который занимается помощью спортсменам, отстранённым от соревнований по неспортивным причинам.