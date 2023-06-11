Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Никита Мазепин посетил финал Лиги чемпионов в Стамбуле

Никита Мазепин посетил финал Лиги чемпионов в Стамбуле
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин выложил на своей странице в социальных сетях фотографию со стадиона в Стамбуле, где 10 июня прошёл финал Лиги чемпионов сезона-2022/2022.

Фото: Социальные сети Никиты Мазепина

В решающем матче встретились «Манчестер Сити» и «Интер». Победу со счётом 1:0 одержал «Манчестер Сити» благодаря голу Родриго Эрнандеса. Для «горожан» это первая победа в Лиге чемпионов в клубной истории.

Никита Мазепин в сезоне-2021 выступал в Формуле-1 за американскую гоночную команду «Хаас». Российский гонщик не набрал ни одного очка в 22 гонках. Перед началом сезона-2022 «Хаас» расторг контракт с Мазепиным, заменив его на Кевина Магнуссена.

Весной 2022 года Никита создал Фонд «Мы выступаем как один», который занимается помощью спортсменам, отстранённым от соревнований по неспортивным причинам.

Материалы по теме
Bloomberg: Никите Мазепину отказали во въезде в Великобританию
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023