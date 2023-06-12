Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может покинуть «Манчестер Сити» только в случае выгодного предложения от любого из европейских топ-клубов, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в своём «твиттере».
По информации источника, на данный момент аргентинский форвард не заинтересован в расставании с «Сити». Руководство «горожан» также не планирует продавать 23-летнего футболиста.
В сезоне-2022/2023 на счету Альвареса 49 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Это первый сезон молодого форварда на «Этихаде».
Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Напомним, недавно Альварес оформил уникальное достижение: он стал первым в мире футболистом, завоевавшим чемпионат мира и требл в одном сезоне.
- 12 июня 2023
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