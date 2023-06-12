Стал известен размер выходного пособия, которое «ПСЖ» выплатит Галтье

«Пари Сен-Жермен», уволивший Кристофа Галтье с поста главного тренера, вот уже несколько дней обсуждает со специалистом детали расторжения контракта, срок которого истекал в июне 2024 года. Во вторник, 6 июня, спортивный директор парижан Луиш Кампуш сообщил тренеру о прекращении сотрудничества, и по информации Le Parisien клуб выплатит Галтье € 6 млн.
Эта сумма несколько ниже той компенсации, на которую мог претендовать Галтье. Тренер ежемесячно получал зарплату в размере € 600 тыс. до вычета налогов.
Первым тренером, уволенным из «ПСЖ» до истечения срока контракта в эпоху QSI (с 2011 года), был Антуан Комбуаре. Он получил € 4 млн за полтора года, остававшиеся по контракту. В 2016 году, пять лет спустя, Лоран Блан получил рекордную компенсацию в € 22 млн «грязными», после вычета налогов сумма уменьшилась до € 13 млн. Перед увольнением чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции продлил контракт с парижанами.
Зимой 2020 года спортивный директор парижан Леонардо уволил Томаса Тухеля, которому перепало около € 7–8 млн. Наконец, в прошлом сезоне Маурисио Почеттино, на место которого пришёл Галтье, получил около € 10 млн.
- 12 июня 2023
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