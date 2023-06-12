Иско перейдёт в «Райо Вальекано» на правах свободного агента
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Испанский полузащитник Иско, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и сборную Испании, собирается стать игроком «Райо Вальекано», сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.
Иско может перебраться в «Райо Вальекано» бесплатно, так как в данный момент находится в статусе свободного агента. Последним клубом полузащитника была «Севилья», с которой он расторг соглашение в конце прошлого года. В сезоне-2022/2023 испанский хавбек сыграл 12 матчей в Ла Лиге, в которых отдал две результативные передачи.
В составе мадридского «Реала» Иско завоевал 19 трофеев, включая три чемпионских титула в Испании и пять побед в Лиге чемпионов. «Райо Вальекано» завершил сезон на 11-м месте в таблице испанского чемпионата, набрав 49 очков.
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