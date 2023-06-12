Тер Штеген — лучший игрок Ла Лиги сезона-2022/2023

Вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена признали лучшим игроком чемпионата Испании сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, немецкий голкипер по ходу чемпионата побил рекорд «Барселоны» по количеству матчей без пропущенных голов в одном сезоне Ла Лиги. Тер Штеген принял участие во всех 38 играх испанской Примеры и сумел не пропустить в 26 из них. Тер Штеген побил рекорд Клаудио Браво, который провёл 23 «сухих» матча в сезоне-2014/2015.

«Барселона» — «Мальорка». Обзор матча 37-го тура Ла Лиги:

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В общей сложности тер Штеген пропустил 20 голов. Лучшая серия вратаря в Ла Лиге была с 28 августа по 9 октября, когда он выдал серию из шести «сухих» матчей. Забить тер Штегену в этом сезоне смогли только «Реал» (в обеих встречах), «Реал Сосьедад» (в обеи встречах), «Эспаньол» (в обеих встречах), «Сельта», «Вальядолид», «Осасуна», «Бетис», «Альмерия» и «Райо Вальекано».

В том числе благодаря героической игре тер Штегена в воротах «Барселона» сумела впервые за четыре года завоевать чемпионский титул, опередив «Реал» на десять очков.