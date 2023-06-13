Де Дзерби: все говорят о Холанде, но если вам нужен второй форвард, лучше Лаутаро не найти

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Зерби проанализировал финал Лиги чемпионов с тактической точки зрения, объяснив, почему «Манчестер Сити» не показал фирменной игры против «Интера».

«Интер» отлично сыграл и в обороне, и в атаке. Всегда тяжело играть, когда нет пространства. «Манчестер Сити» уже выглядел уставшим в финале Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» и здесь определенно играл не очень хорошо.

Стоунз обычно играет шире Родри, но в этот раз Пеп Гвардиола сыграл по-другому, он поставил Гюндогана позади Брозовича, и размещение Стоунза должно было создать пространство для Холанда. Де Брёйне играл слева, чтобы вынудить Дармиана бросить свою позицию. На мой взгляд, в этом была проблема, потому что не было достаточно пространства для розыгрышей мяча.

«Интер» — отличная команда, они играли очень хорошо. Все говорят о Холанде, но если вам нужен второй нападающий при игре в два форварда, вам не найти лучше Лаутаро Мартинеса, особенно по части диагональных передач. И Гвардиола позже признавал, что ожидал, что «Интер» будет сидеть глубже, чем на самом деле.

Играть против команды, которая использует в обороне пять игроков, всегда проблема, но это не значит, что её нельзя победить. Дармиан сражался с Де Брёйне, Бастони блокировал Стоунза, так что единственным игроком «Сити», который был по-настоящему свободен в первом тайме, был Гюндоган. Тем не менее, все полузащитники «Сити» располагались слишком близко друг к другу. В итоге получилось пять пар игроков, а места почти не было», — сказал Де Зерби в подкасте Bobo TV, который ведет Кристиан Вьери.