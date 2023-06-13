Мирча Луческу считается основным кандидатом на пост главного тренера «Фенербахче»

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«Фенербахче» начал поиски нового главного тренера после того, как наставник Жорже Жезус принял решение покинуть свой пост, сообщает NTV Spor. Напомним, Жезус объявил о своём уходе после победы команды в финале Кубка Турции.

По данным источника, «Фенербахче» основным кандидатом рассматривает главного тренера киевского «Динамо» Мирчу Луческу. Ранее сообщалось, что Луческу отказался возглавить турецкий клуб, однако, румынский специалист продолжает считаться основным кандидатом на эту должность.

Напомним, в мае Луческу перенёс операцию и временно приостановил работу главным тренером «Динамо». Румынский специалист возглавляет киевлян с 2020 года. Контрактное соглашение тренера с клубом рассчитано до 2024 года.

По итогам прошлого сезона чемпионата Украины «Динамо» финишировало на четвёртом месте в турнирной таблице.