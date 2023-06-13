«Манчестер Сити» отклонил предложение «ПСЖ» по Бернарду Силве. Французы предлагали обмен

«Манчестер Сити» отклонил предложение «ПСЖ» по трансферу португальского полузащитника Бернарду Силвы.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Footmercato, парижане готовы были включить в сделку вратаря команды Джанлуиджи Доннарумму или полузащитника Марко Верратти, однако такие условия не устроили «Сити».
В сезоне-2022/23 Силва сыграл 55 матчей, в которых забил семь голов и записал на свой счёт восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 80 млн.
Напомним, 10 июня завершился финал Лиги чемпионов – 2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Интер». «Сити» выиграл со счётом 1:0 и стал победителем турнира. Ранее «Манчестер Сити» выиграл чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» 2:1). Подопечные Хосепа Гвардиолы оформили требл.
Фанаты «Сити» разогреваются в Стамбуле перед финалом ЛЧ:
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