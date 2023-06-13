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«Манчестер Сити» отклонил предложение «ПСЖ» по Бернарду Силве. Французы предлагали обмен

«Манчестер Сити» отклонил предложение «ПСЖ» по Бернарду Силве. Французы предлагали обмен
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«Манчестер Сити» отклонил предложение «ПСЖ» по трансферу португальского полузащитника Бернарду Силвы.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Footmercato, парижане готовы были включить в сделку вратаря команды Джанлуиджи Доннарумму или полузащитника Марко Верратти, однако такие условия не устроили «Сити».

В сезоне-2022/23 Силва сыграл 55 матчей, в которых забил семь голов и записал на свой счёт восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 80 млн.

Напомним, 10 июня завершился финал Лиги чемпионов – 2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Интер». «Сити» выиграл со счётом 1:0 и стал победителем турнира. Ранее «Манчестер Сити» выиграл чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» 2:1). Подопечные Хосепа Гвардиолы оформили требл.

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