Sky Sports: четыре саудовских клуба вступили в борьбу за Обамеянга

Нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Sky Sports, сразу четыре саудовские команды заинтересованы в услугах габонского форварда.

Ранее появилась информация, что «Челси» не рассчитывает на футболиста в новом сезоне.

Контракт 33-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 7 млн.

В текущем сезоне Обамеянг принял участие в 21 игре во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Прошлые два сезона Обамеянг провёл в «Барселоне», сыграл 18 матчей в Ла Лиге и забил 11 голов. Пик карьеры футболиста приходится на период выступления за «Боруссию» Дортмунд (2013–2018).