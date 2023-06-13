Sky Sports: четыре саудовских клуба вступили в борьбу за Обамеянга
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Нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Как сообщает Sky Sports, сразу четыре саудовские команды заинтересованы в услугах габонского форварда.
Ранее появилась информация, что «Челси» не рассчитывает на футболиста в новом сезоне.
Контракт 33-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 7 млн.
В текущем сезоне Обамеянг принял участие в 21 игре во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Прошлые два сезона Обамеянг провёл в «Барселоне», сыграл 18 матчей в Ла Лиге и забил 11 голов. Пик карьеры футболиста приходится на период выступления за «Боруссию» Дортмунд (2013–2018).
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