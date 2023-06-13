Буффон оценил вклад Берлускони в развитие мирового футбола

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон отреагировал на известие о кончине бывшего президента итальянского «Милана» Сильвио Берлускони.
«Берлускони превратил «Милан» в мировой бренд, завоевав сердца миллионов поклонников. Его наследие в футболе всегда будет неоценимым», — приводит слова Буффона итальянское новостное агентство ITASportPress.
В апреле этого года в СМИ появилась информация о том, что Сильвио Берлускони болен лейкемией. Также сообщалось, что политик был госпитализирован из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и дыхательной недостаточности. Он находился в отделении интенсивной терапии.
Напомним, Берлускони с 1986 по 2016 год владел «Миланом», а в 2018-м приобрёл «Монцу». Политик являлся лидером партии «Вперёд, Италия», а также он трижды занимал должность премьер-министра Италии (1994, 2001-2006 и 2008-2011).
- 13 июня 2023
-
04:45
-
04:36
-
04:36
-
04:29
-
04:16
-
04:06
-
03:59
-
03:52
-
03:44
-
03:33
-
03:29
-
03:06
-
03:00
-
02:50
-
02:42
-
02:28
-
02:01
-
01:58
-
01:47
-
01:43
-
01:24
-
01:02
-
00:49
-
00:42
-
00:36
-
00:32
-
00:29
-
00:26
-
00:19
-
00:02
-
00:00
- 12 июня 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:38
-
23:32