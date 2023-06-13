Гунько: мама — армянка, фамилия — украинская. Все мы родом из СССР

Российский тренер «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал о своих корнях, а также объяснил, зачем получил армянское гражданство.

«Дело в том, что у меня мама — армянка. Её девичья фамилия — Геворкян. Её папа — мой дед — родом из города Арарат. Когда я сюда приехал, начал искать своих родственников. Информации было немного. Спустя два года только нашёл двоюродного брата. Позже получил гражданство. Надеюсь, что теперь не возникнет проблем с еврокубковой кампанией и команда будет с тренером на выездных матчах.

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Фамилия Гунько? Понятно, что украинская. Предки были из донских казаков, а папа родом из Нарткалы. Если одним словом, все мы родом из СССР», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.