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Дмитрий Гунько: думал, это настоящий Кариока, а оказалось — фейк

Дмитрий Гунько: думал, это настоящий Кариока, а оказалось — фейк
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько рассказал, как второй раз в карьере потренировал игрока по имени Рафаэл Кариока. Напомним, ранее Гунько работал с полузащитником Кариокой в стане-красно белых, а сейчас он тренирует армянский «Урарту», в котором играет левый защитник Рафаэл Кариока.

«Я как услышал его имя и фамилию, сказал, что надо сразу брать, ха-ха! Полный однофамилец бывшего спартаковца. Тоже бразилец. Но защитник — левый латераль.

Честно скажу: надеялся на более яркую игру. Думал, что это настоящий Рафаэл Кариока. Оказалось — фейк», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Кариока выступал за «Спартак» с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в «Атлетико Минейро» – сначала на правах аренды, а затем и на постоянной основе. В бразильском клубе хавбек играл до 2017 года, а затем перешёл в «Тигрес», с которым завоевал чемпионский титул.

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