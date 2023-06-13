Дмитрий Гунько: думал, это настоящий Кариока, а оказалось — фейк

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько рассказал, как второй раз в карьере потренировал игрока по имени Рафаэл Кариока. Напомним, ранее Гунько работал с полузащитником Кариокой в стане-красно белых, а сейчас он тренирует армянский «Урарту», в котором играет левый защитник Рафаэл Кариока.
«Я как услышал его имя и фамилию, сказал, что надо сразу брать, ха-ха! Полный однофамилец бывшего спартаковца. Тоже бразилец. Но защитник — левый латераль.
Честно скажу: надеялся на более яркую игру. Думал, что это настоящий Рафаэл Кариока. Оказалось — фейк», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Кариока выступал за «Спартак» с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в «Атлетико Минейро» – сначала на правах аренды, а затем и на постоянной основе. В бразильском клубе хавбек играл до 2017 года, а затем перешёл в «Тигрес», с которым завоевал чемпионский титул.
- 13 июня 2023
-
14:01
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:38
-
13:30
-
13:13
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:43
-
12:40
-
12:39
-
12:36
-
12:31
-
12:20
-
12:19
-
12:15
-
12:09
-
12:00
-
11:50
-
11:47
-
11:40
-
11:37
-
11:28
-
11:25
-
11:21
-
11:20
-
11:14
-
11:01
-
11:00
-
10:54
-
10:49
-
10:44
-
10:40