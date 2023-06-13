Гунько: Титов и Калиниченко сыграли за дубль «Спартака», а Моцарт отказался

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько вспомнил историю, как Станислав Черчесов в 2008 году отправил в дубль красно-белых нескольких футболистов основной команды.

«Мы с Титовым родственники — кумовья. С семи лет дружим. И тут он приходит в дубль… Как раз в эти три тура молодёжку возглавлял Ледяхов, а я ему помогал. Титов с Калиниченко даже сыграли с дублем «Локомотива» в Перово. Моцарт сказал: не буду играть на искусственном поле, а Егор с Максом — вышли без вопросов. Забавный был эпизод. Мы с юмором ко всей ситуации отнеслись. После игры сидели, обсуждали, как она будет развиваться в будущем. Я тоже у него потом спрашивал, не поспешил ли он с уходом. Там же вопрос нескольких дней был. Егор ушёл в «Химки», а вскоре случилась перестановка в «Спартаке». Как говорится, знал бы прикуп — жил бы в Сочи», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.