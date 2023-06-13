Экс-тренер «Спартака»: у Джано уже в 16–17 лет пульс достигал 210–211 ударов в минуту

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько поделился воспоминаниями о юном Джано Ананидзе, с которым он пересекался в структуре красно-белых.

«Когда Джано привезли, ему не было и 16 лет. Он был совсем маленьким молодым футболистом. Но очень ярким. Нужно было быть слепым, чтобы не увидеть, что этот пацан будет играть в большой футбол. Но я обратил внимание в молодёжке, что у него в игре пульс достигал 210–211 ударов в минуту. Уже в 16–17 лет сердце не очень хорошо реагировало на нагрузку. Понятно, что здоровье и травмы повлияли на его карьеру. По качеству, одарённости, таланту он мог вырасти в звезду», — сказал Дмитрий Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.