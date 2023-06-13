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Месси подтвердил, что не сыграет на чемпионате мира 2026 года

Месси подтвердил, что не сыграет на чемпионате мира 2026 года
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подтвердил, что не планирует играть за национальную команду на следующем чемпионате мира в 2026 году.

«Как я уже говорил ранее, я не думаю, что сыграю на следующем чемпионате мира. Моё мнение об этом не поменялось. Я бы с удовольствием посмотрел его, но я не собираюсь на нём играть.

После победы на чемпионате мира я удовлетворён своей карьерой и тем, как она сложилась. Это очень важно для меня», — приводит слова Месси «твиттер» All About Argentina.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Месси перешёл в американский клуб «Интер Майами». На мировом первенстве 2022 года в Катаре сборная Аргентины одержала победу, а нападающий был признан лучшим игроком турнира.

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