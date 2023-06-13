Червиченко: странный вратарь у «Краснодара»: игроки ЦСКА катили влево, а он падал вправо

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о Суперфинале Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1, 5:6 пен.).
«Я хотел, чтобы выиграл «Краснодар». Но получилось так, как получилось. Главный фактор победы ЦСКА — Акинфеев. На фоне Акинфеева в серии пенальти грустно смотрелся Агкацев. Это огромная ошибка вратарей, которые начинают в серии пенальти гадать, куда полетит мяч, а не ждать до последнего, как это делал Акинфеев.
Надо понимать, что эта серия пенальти шла не во время чемпионата, а там, где многое решается. Поэтому все в напряжении и пытаются обмануть вратаря. Мы ещё на чемпионате мира видели, что те, кто не гадал, а играл по удару — отражали пенальти. Какой-то странный вратарь у «Краснодара»: армейцы ему всё время катили влево, а он падал вправо.
Со стороны «Краснодара» присутствовала тренерская ошибка, потому что на серию пенальти не выпустили Сафонова. У Матвея больше опыта. В этой серии «Краснодар» проиграл из-за неопытности Агкацева. Но все молодцы. Первые 20 минут на «Краснодар» было жалко смотреть: они вышли испуганными, скомканными и зажатыми», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 13 июня 2023
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