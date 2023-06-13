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Владимир Габулов высказался о возможном назначении Лички в «Динамо»

Владимир Габулов высказался о возможном назначении Лички в «Динамо»
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Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов отреагировал на слухи о возможном назначении Марцела Лички на пост наставника московского клуба. Ранее информация об этом появилась в СМИ.

«Марцел Личка уже зарекомендовал себя в российском футболе. Он выполнил задачу по выходу «Оренбурга» в Премьер-Лигу. И в прошедшем чемпионате команда провела достойный сезон. «Оренбург» показывал организованный футбол, который приносил результат — причём вне зависимости от уровня соперника.

Конечно, под видение футбола, которое транслирует Личка, необходимы футболисты определённого уровня. «Динамо» потребуется качественное усиление состава — прошедший сезон это подтвердил», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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