Болельщица сфотографировалась с флагом России на поле после финала Лиги чемпионов

В социальных сетях появилось фото, на котором болельщица стоит на поле Олимпийского стадиона в Стамбуле.

Женщина вышла на поле после финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Интер». Она сфотографировалась с российским флагом, на котором было написано название города — Йошкар-Ола.

Ранее сообщалось, что один из болельщиков «Манчестер Сити» начал демонстрировать флаг Украины на трибуне. Сотрудники службы безопасности забрали флаг у мужчины. Позже его всё же вернули владельцу, но не разрешили демонстрировать на стадионе. При этом отмечаалось, что людей, которые демонстрировали флаг России на стадионе, служба безопасности не трогала

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0.