Акинфеев: второе место в РПЛ и Кубок — наверное, потолок ЦСКА на данную секунду

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвёл итоги выступления команды в прошедшем сезоне.

«Не скажу, что серебро и победа в Кубке России — это предел мечтаний. Но если брать то, как складываются последние годы, то для команды это очень хорошо, тем более что и трофей завоевали. Всегда после побед хочется большего, но при этом понимаешь, что у тебя есть вот это, и это тоже надо ценить. Поэтому для меня очень важно, что команда выиграла серебро и кубок, люди почувствовали, что такое трофей.

Ребят закрепощало, что эти четыре-пять лет ничего не получалось. Четвёртое, пятое, шестое место, какие-то качели туда-сюда, по одному и тому же сценарию, а здесь всё-таки прорвало. Плюс Федотов стал неким подспорьем, в первый же год мотивировал команду, и она отплатила тем, что заиграла по-другому. Всё познаётся в сравнении. Второе место и кубок на данную секунду, наверное, наш потолок», — приводит слова Акинфеева официальный сайт РФС.