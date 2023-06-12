Главный неудачник сезона. Почему Лукаку в решающих матчах превращается в мем?!

«Интер» круто показал себя в финале Лиги чемпионов. Большая часть болельщиков ожидала простую игру для «Манчестер Сити», но итальянцы удивили всех. Команда Инзаги не стеснялась забирать мяч и владеть им, активно прессинговать, отказаться от низкой обороны… Самое главное – «Интер» не дал «Сити» показать сильнейшие качества. Но в составе итальянского клуба нашёлся один антигерой – Ромелу Лукаку. Он сам упустил пару классных шансов забить, а ещё испортил острый голевой момент одноклубника.

Завершившийся сезон – сплошная боль для бельгийца. Он «похоронил» не только шансы «Интера» на ЛЧ, но и сборной Бельгии на чемпионате мира в Катаре. Что вообще случилось с Ромелу?

Ромело Лукаку Фото: David Ramos/Getty Images

Проблемы у Лукаку начались ещё в 2021 году. Он провёл отличный сезон за «Интер», а затем за ним пришёл «Челси». Лондонцы вернули бельгийца, выступавшего за команду с 2011 по 2014 год, за € 113 млн (самый дорогой трансфер в истории клуба на тот момент). Но в «Челси» ожидали большего от дорогостоящего футболиста. За 44 матча сезона Лукаку забил всего 15 мячей. А в январе 2022 года дал резонансное интервью, в котором выражал любовь «Интеру» и недовольство положением в «Челси»: «Однажды я вернусь в «Интер». Но не для завершения карьеры, а на пике моей формы: чтобы мы могли брать трофеи и побеждать. Я постоянно думаю о Милане, о Милане, о Милане. Болельщики «Интера» – лучшие в мире. Я люблю этот город, там прошёл лучший этап моей карьеры. Я обожаю Италию, а «Интер» – в моём сердце. Я нахожусь в ситуации, в которой, как мне кажется, Тухель мог бы выпускать меня чаще. Но это не значит, что я критикую его. Наоборот: я уважаю его выбор. Я должен лишь работать и ждать своего момента. Мы с Тухелем пытаемся найти тактическую схему, в которой будем понимать друг друга».

Лукаку разозлил руководство, болельщиков «Челси» и Тухеля. Летом лондонцы избавились от деструктивного игрока, отправив его в аренду в любимый «Интер». «Это сильное чувство, я вспоминаю то, что чувствовал год назад с этой командой, и это был великий момент для команды, болельщиков и меня лично. Мы говорили о многих вещах, например, о том, что мне казалось невозможным вернуться сюда, но мы сделали это, и я также должен поблагодарить президента клуба за то, что он продолжал настаивать и верить, что это возможно», – отмечал форвард после перехода.

Однако в первый раз у Лукаку в «Интере» дела шли лучше. К примеру, сезон-2020/2021 он завершил с 30 голами и 10 результативными передачами в 44 играх. А текущую кампанию заканчивает с линейкой 14 голов и семь голевых пасов в 37 играх. А его трансферная стоимость (по оценке Transfermarkt) упала со € 100 млн до € 40 млн.

В чём причины провала в текущем сезоне?

Лукаку и раньше периодически пропускал встречи из-за травм. Но сезон-2022/2023 – аномалия. Из-за повреждений подколенного сухожилия, бицепса бедра и других проблем с коленом он пропустил 18 матчей. Наихудший показатель до этого — девять игр вне состава в «Челси» в сезоне-2021/2022 (три пропустил из-за коронавируса). Ромелу тяжело набирает форму, а тут ещё и постоянные травмы, мешавшие войти в кондиции. Это отразилось на результативности и месте в старте. Нападающий Эдин Джеко стал основным форвардом «Интера», а Лукаку чаще появлялся со скамейки.

Травмы влияли на форму Ромелу, а она, в свою очередь, на визуальные впечатления от бельгийца. Лукаку выглядел тяжёлым, не мог выполнять объём работы, который от него требовался. А главное — часто упускал невероятные голевые моменты. Квинтэссенция – матч 3-го тура ЧМ-2022 с Хорватией (0:0). Ромелу вышел на замену в начале второго тайма, нанёс пять ударов, но попал в створ лишь дважды. Первый эпизод случился на 60-й минуте, когда Лукаку угодил в штангу, хотя Ливакович находился на в воротах. А ещё через две минуты Ромелу снова не попал по воротам из убойной позиции, а пробил головой выше. Затем Лукаку дважды ещё запорол стопроцентные моменты в концовке. Бельгии для выхода в плей-офф было достаточно одного гола, но Ромелу лишил команду этой возможности.

Ромелу Лукаку на ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кошмар Лукаку в финале Лиги чемпионов

В Серии А настолько ужасных матч-перформансов от Лукаку не было (хотя смешные промахи случались), но финал Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» бельгиец точно хочет забыть поскорее. Он появился на поле на 57-й минуте вместо травмированного Эдина Джеко. Первый момент Лукаку запорол на 71-й минуте. Он виноват в этом косвенно: Ромелу встал на пути мяча после удара головой в исполнении Федерико Димарко по воротам, которые покинул Эдерсон. Да, защитник «Интера» исполнил не самый сильный удар, и, возможно, ему успел бы заблокировать Рубен Диаш, находившийся в створе. Но всё же это был железный шанс. И, к несчастью для Лукаку, именно он его испортил.

Затем форвард «Интера» упустил убойный момент на 88-й минуте. Робин Госенс прострелил в центр штрафной, а Лукаку с пяти метров пробил головой, но умудрился попасть в ногу Эдерсону. Если бы удар пошёл в сторону – «Интер» отыгрался бы. А спустя минуту Лукаку из выгодной позиции пробил сильно мимо ворот «Сити». По итогам матча портал WhoScored поставил бельгийцу оценку 6,04. Хуже в составе «Интера» (из тех, кто провёл на поле хотя бы 30 минут) – только Хакан Чалханоглу (5,94, провалил важный матч). Sky Sports назвал Лукаку худшим игроком матча, поставив оценку 4/10.

Бельгиец провалился в двух самых главных встречах сезона для себя. На ситуацию отчасти повлияли травмы Лукаку и плохая физическая форма на протяжении большей части сезона (к концу всё же выглядел здорово). Но сложно найти объективные факторы, из-за которых мяч неудачно магнитится к Ромелу в важных матчах либо отлетает от него куда угодно, только не в сетку ворот.

Президент «Интера» Стивен Чжан после финала не ответил, останется ли Лукаку в клубе: «Ромелу любит «Интер», это очевидно. Он отличный парень, но у него есть контракт с «Челси». Мы должны подождать и пообщаться с клубом, чтобы прояснить будущее Лукаку». Форварду необходимо забыть завершившийся сезон. И, вне зависимости от того, где Ромелу начнёт следующий, набрать форму и показать свои лучшие качества. Те неприятности, которые происходят с ним, отражаются на восприятии игрока публикой. Вряд ли он заслужил негативной репутации. Лукаку на пике – один из топ-5 лучших нападающих мира.