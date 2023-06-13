Карпин — о пенальти на Комличенко: как по мне, должны были ставить больше

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не согласен с мнением, что на форварде жёлто-синих Николае Комличенко ставили слишком много пенальти в сезоне РПЛ-2022/2023.

«В открытую не фиксировать нарушения на Комличенко никто не просил. Но если я судья и мне говорят «повнимательнее с Комличенко, он всё время обманывает», я, естественно, буду внимательнее и не буду свистеть.

Если вы заметили, 90% наших пенальти были назначены только после рекомендаций от VAR, а сами судьи в поле не замечали. Есть ведь разница? А для остальных её нет.

Они увидели, что на Комличенко пенальти назначили, и кричат, орут. Признали, что все пенальти на Комличенко были назначены верно. Кроме одного — в матче с «Торпедо». Но и то — по мне, ещё 5-6 пенальти нам не дали», — цитирует Карпина издание Sport24.