Карпин — о пенальти на Комличенко: как по мне, должны были ставить больше

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не согласен с мнением, что на форварде жёлто-синих Николае Комличенко ставили слишком много пенальти в сезоне РПЛ-2022/2023.
«В открытую не фиксировать нарушения на Комличенко никто не просил. Но если я судья и мне говорят «повнимательнее с Комличенко, он всё время обманывает», я, естественно, буду внимательнее и не буду свистеть.
Если вы заметили, 90% наших пенальти были назначены только после рекомендаций от VAR, а сами судьи в поле не замечали. Есть ведь разница? А для остальных её нет.
Они увидели, что на Комличенко пенальти назначили, и кричат, орут. Признали, что все пенальти на Комличенко были назначены верно. Кроме одного — в матче с «Торпедо». Но и то — по мне, ещё 5-6 пенальти нам не дали», — цитирует Карпина издание Sport24.
- 13 июня 2023
-
21:41
-
21:39
-
21:26
-
21:25
-
21:19
-
21:19
-
21:02
-
21:00
-
20:53
-
20:53
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:18
-
20:17
-
20:01
-
19:59
-
19:45
-
19:41
-
19:32
-
19:29
-
19:21
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:52
-
18:51
-
18:47
-
18:40
-
18:31
-
18:25