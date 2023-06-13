«ПСЖ» устно согласовал контракт с игроком «Мальорки»

«ПСЖ» близок к подписанию полузащитника «Мальорки» Ли Кан Ина. Переход игрока уже согласован на устном уровне, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Основную часть медосмотра корейский футболист уже прошёл. Сейчас парижане договариваются с испанской командой о последних деталях сделки, связанных с её структурой.

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 полузащитник отыграл за «Мальорку» 36 матчей, забил шесть голов и отдал шесть голевых передач. Клуб завершил сезон на девятом месте, набрав 50 очков в 38 матчах. Команда одержала 14 побед, потерпела 16 поражений и восемь раз сыграла вничью.

Ли Кан Ин начал карьеру во втором составе «Валенсии» в сезоне-2017/2018 и перешёл в «Мальорку» в сезоне-2021/2022. Всего на счету 22-летнего футболиста 136 матчей, 13 голов и 12 ассистов.