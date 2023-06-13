Эдуарду Камавинга — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: буду рад, он великолепен
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Французский защитник Эдуарду Камавинга, выступающий в составе мадридского «Реала», будет рад, если его соотечественник нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе присоединится к «сливочным».
«Я буду очень рад, если он перейдёт в «Реал». Килиан – великолепный игрок. Каждый хотел бы видеть Мбаппе в своей команде. Он принял решение, и мы должны уважать его», — приводит слова Камавинга As.
Ранее было известно, что Мбаппе не собирается оставаться в парижском клубе после сезона-2023/2024, он отказался от опции продления соглашения с «ПСЖ» ещё на один год.
В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Камавинга поучаствовал в 37 играх, не забил голов и отдал одну голевую передачу. Клуб завершил турнир на втором месте, набрав 78 очков в 38 матчах.
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