Эдуарду Камавинга — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: буду рад, он великолепен

Французский защитник Эдуарду Камавинга, выступающий в составе мадридского «Реала», будет рад, если его соотечественник нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе присоединится к «сливочным».

«Я буду очень рад, если он перейдёт в «Реал». Килиан – великолепный игрок. Каждый хотел бы видеть Мбаппе в своей команде. Он принял решение, и мы должны уважать его», — приводит слова Камавинга As.

Ранее было известно, что Мбаппе не собирается оставаться в парижском клубе после сезона-2023/2024, он отказался от опции продления соглашения с «ПСЖ» ещё на один год.

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Камавинга поучаствовал в 37 играх, не забил голов и отдал одну голевую передачу. Клуб завершил турнир на втором месте, набрав 78 очков в 38 матчах.