Мбаппе назвал лжецами французские СМИ, заявившие о его желании перейти в «Реал» летом
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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе впервые лично прокомментировал информацию о его возможном уходе из клуба в мадридский «Реал».
«Лжецы… Сейчас я ещё больше уверен в том, что говорил ранее. Я уже сказал, что буду играть за «ПСЖ» в следующем сезоне. Я счастлив здесь», — написал Мбаппе в своём «твиттере», репостнув пост издания Le Parisien, в котором оно сообщило о желании форварда перейти в «Реал» уже летом.
Ранее Le Parisien также сообщило, что «ПСЖ» готов продать Мбаппе, а «Реал» не против его перехода уже этим летом.
24-летний Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 43 матча в прошедшем сезоне, отметившись в них 41 забитым мячом и 10 результативными передачами. Контракт форварда с парижанами истечёт в 2024 году.
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